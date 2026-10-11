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MeMo-Logic

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Индия готовится к новым протестам после освобождения лидера партии «Тараканов»

Индия готовится к новым протестам после освобождения лидера партии «Тараканов»

Нью-Дели готовится ко второму дню молодежных протестов с требованием отставки главы избирательной комиссии Индии.

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