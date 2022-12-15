Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сводят счёты с жителями Херсона. О случаях зверства укронацистов сообщил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сводят счёты с жителями Херсона. О случаях зверства укронацистов сообщил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.
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