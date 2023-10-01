Тренер боксера Гассиева Сланов не согласен с решением отдать победу Валлину

Тренер российского боксера Мурата Гассиева Виталий Сланов не согласился с решением судей отдать победу шведу Отто Валлину в поединке за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Inter-Continental в тяжелом весе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.
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