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Энтони Эдвардс о дальнем броске Томпсона в концовке: «Майка Нори в тайм-ауте четко показал, что будет делать Клэй»

Помощник главного тренера «Миннесоты» в тайм-ауте перед ключевым владением «Голден Стэйт» в концовке объяснил игрокам, чего ждать от соперника.

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