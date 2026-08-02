Володин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Железнодорожный транспорт играет важную роль в развитии нашей страны, способствует укреплению экономики, расширению межрегиональных и международных связей, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя работников и ветеранов ОАО «РЖД» с Днем железнодорожника.
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