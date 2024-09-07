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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Рябыкин: «ЦСКА при Воробьеве – быстрая команда, это понравилось. Единственное, что не понравилось – возврат в оборону»

«ЦСКА при Воробьеве – достаточно быстрая команда, это очень понравилось. Единственное, что не понравилось – возврат в оборону: были некоторые хоккеисты, которые не утруждали себя этим.

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