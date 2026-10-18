Сенатор Алексей Пушков прогнозирует, что на выборах 2027 года во Франции против Марин Ле Пен могут использовать судебные тяжбы и обвинения во "вмешательстве" России, повторяя румынский сценарий.
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