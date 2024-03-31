На гибель офицера спецназа ГРУ в «Крокус Сити». Две пули в живот, одна в лицо… Это очень красноречивые ранения.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На гибель офицера спецназа ГРУ в «Крокус Сити». Две пули в живот, одна в лицо… Это очень красноречивые ранения.
Свежие комментарии