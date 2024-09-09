Ученые сформулировали критерии интересной книги

Предпочтения людей и факторы, которые на них влияют, активно изучаются в современной науке. Недавние исследования показали, что политические взгляды чаще всего меняются в результате взаимодействия с людьми из близкого окружения, а литературные вкусы наследуются так же, как внешность.
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