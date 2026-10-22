Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Китайская сторона заявила о готовности укреплять взаимное доверие и развивать взаимовыгодное сотрудничество, а российский президент напомнил о договоренности рассмотреть новую встречу лидеров на саммите АТЭС в ноябре.