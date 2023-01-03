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Валерия Меладзе предложили лишить всех полученных в России почётных званий

Валерия Меладзе предложили лишить всех полученных в России почётных званий

По мнению парламентария, поведение певца заслуживает осуждения. фото: spravedlivo.ru Лидер политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить заслуженного певца России Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий.

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