Физики разработали ядерную стратегию против угрожающего астероида

Американские физики разработали убедительный сценарий ядерного противодействия астероидам. Исследование показало, что оптимальная стратегия — это подрыв заряда не на поверхности, а на некотором удалении, что вызывает максимальное разрушение и изменение траектории.
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