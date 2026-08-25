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Физики разработали ядерную стратегию против угрожающего астероида

Физики разработали ядерную стратегию против угрожающего астероида

Американские физики разработали убедительный сценарий ядерного противодействия астероидам. Исследование показало, что оптимальная стратегия — это подрыв заряда не на поверхности, а на некотором удалении, что вызывает максимальное разрушение и изменение траектории.

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