Посольство РФ: политизация дела МН17 помешала провести полные расследования

Посольство России в Нидерландах заявило, что высокая политизация дела о крушении рейса MH17 на территории Донбасса в 2014 году не позволила провести тщательные и независимые международные расследования произошедшей трагедии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии