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Посольство РФ: политизация дела МН17 помешала провести полные расследования

Посольство РФ: политизация дела МН17 помешала провести полные расследования

Посольство России в Нидерландах заявило, что высокая политизация дела о крушении рейса MH17 на территории Донбасса в 2014 году не позволила провести тщательные и независимые международные расследования произошедшей трагедии.

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