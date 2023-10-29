ИИ может облегчить создание биологического оружия, заявил разработчик Google AI

Демис Хассабис / © Guardian Design «Мы должны относиться к рискам, связанным с ИИ, так же серьезно, как к другим крупным глобальным проблемам вроде изменения климата», — сказал он, указав на возможность того, что ИИ может облегчить создание биологического оружия.
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