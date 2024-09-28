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Царьград

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Агрессивная женщина в розовом костюме напала на жительницу Челябинска

Агрессивная женщина в розовом костюме напала на жительницу Челябинска

Челябинка пыталась войти в родной подъезд, но не смогла.Инцидент произошел во дворе одного из домов в Металлургическом районе.

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