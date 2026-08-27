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Царьград

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Минпромторг России обновит ГОСТ на сухарики после 30 лет действия

Минпромторг России обновит ГОСТ на сухарики после 30 лет действия

Заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков сообщил, что старый ГОСТ на сухарики, действующий с 1996 года, будет обновлен с учетом пожеланий и новых разработок в пищевой отрасли.

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