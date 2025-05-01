Бессараб: пенсия 13 тысяч у певца Муромова из-за отсутствия страховых взносов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что некоторые артисты забывают об уплате страховых взносов в Социальный фонд, соответственно у них получается маленький размер пенсии.
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