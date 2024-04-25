При обстрелах Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки (с 25 по 26 апреля) погибли двое мирных жителей.
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