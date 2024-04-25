Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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При обстрелах Донецка погибли два мирных жителя

При обстрелах Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки (с 25 по 26 апреля) погибли двое мирных жителей.

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