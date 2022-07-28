Депутат Мажуга оценил предложение расширить права россиян на перевод из иностранных вузов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT прокомментировал предложение предоставить россиянам, обучающимся в вузах недружественных стран, право по желанию переводиться в отечественные вузы.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT прокомментировал предложение предоставить россиянам, обучающимся в вузах недружественных стран, право по желанию переводиться в отечественные вузы.
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