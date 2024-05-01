Для чего Украина признала себя диктатурой

Миф о демократии на Украине можно считать окончательно разоблаченным. И соответствующее признание де-факто сделал сам киевский режим, предъявив Европе соответствующее заявление о системных нарушениях прав человека в стране.
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