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Месси признан игроком месяца в МЛС. У форварда «Интер Майами» 6+4 в 4 апрельских матчах

Нападающий «Интер Майами» признан лучшим футболистом месяца в МЛС. На счету 36-летнего игрока 6 голов и 4 результативных паса в 4 матчах.

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