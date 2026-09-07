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Украина собирается легализовать порноиндустрию для пополнения военного бюджета

Украина собирается легализовать порноиндустрию для пополнения военного бюджета

На Украине вновь обсуждают легализацию производства и распространения порнографического контента. Инициаторы законопроекта рассчитывают, что изменение законодательства позволит вывести часть индустрии из тени и обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет, в том числе на оборонные расходы.

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