Ким Кардашьян сняли в отеле с новым возлюбленным Оделлом Бекхэмом

Пара возвращалась с вечеринки Ким Кардашьян Соцсети 43-летняя американская звезда реалити-шоу встречается с актером Оделлом Бекхэмом-младшим, который раньше крутил роман с младшей сестрой Ким Кардашьян Хлоей.
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