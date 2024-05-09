Видео: суперкомпьютер NASA смоделировал, что происходит при падении в черную дыру

Фрагмент из визуализации, погружения в точку невозврата вокруг черной дыры / © NASA Goddard Опубликованные NASA видео начинаются с того, что камера, расположенная на расстоянии почти 640 миллионов километров от сверхмассивной черной дыры, быстро приближается к космическому объекту, который заполняет поле зрения.