Avia.pro - СМИ Александр Буйнов, певец с лоском эстрадной звезды, угодил в скандал, от которого волосы дыбом встают: его машина сбила женщину, а он, как трусливый заяц, чуть не дал дёру с места аварии.
Поплавская в гневе: «Где справедливость?» после аварии с участием Буйнова
Комментарии
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ЕД
Евгений Дудко
а как же перед законом все равны?
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14 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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6 час.
A
Alla
До чего же ненасытные эти "звездуны", уже и так, столько бабла заработал, старый, больной, а всё ещё по корпоративам скачет. О душе пора подумать, а не о размере кошелька...Вот и допрыгался! И повел себя не достойно, ссыкливо и высокомерно...
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2 час.
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