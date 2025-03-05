Поплавская в гневе: «Где справедливость?» после аварии с участием Буйнова

A

Alla

До чего же ненасытные эти "звездуны", уже и так, столько бабла заработал, старый, больной, а всё ещё по корпоративам скачет. О душе пора подумать, а не о размере кошелька...Вот и допрыгался! И повел себя не достойно, ссыкливо и высокомерно...