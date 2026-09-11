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Царьград

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Вахтанг Хикландзе удивил гостей фестиваля овощными "конфетами"

Вахтанг Хикландзе удивил гостей фестиваля овощными "конфетами"

На международном фестивале молодежи, проходящем в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, представлен необычный аттракцион — овощные "конфеты" из помидоров черри, что удивило иностранных гостей.

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