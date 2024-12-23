В Херсонской области госавтоинспекторы провели уроки безопасности для школьников четырех округов

В преддверии зимних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Херсонской области провели масштабные профилактические мероприятия для учеников Сергеевской школы Новотроицкого округа, Железнопортовской школы Голопристанского округа, Брилевской школы Алешкинского округа, Крестовской школы Чаплынского округа.
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