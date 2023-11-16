Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

159 подписчиков

Свежие комментарии

Другие немцы: востоку и западу Германии не сойтись?

Другие немцы: востоку и западу Германии не сойтись?

Отмечая с каким упорством и, я бы даже сказал, остервенением нынешнее германское правительство Олафа Шольца отказывает русскому народу вправе на восстановление его единства, невольно вспоминаешь события 33-летней давности, навсегда стёршие с карты мира страну под называнием ГДР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх