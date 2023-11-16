Другие немцы: востоку и западу Германии не сойтись?

Отмечая с каким упорством и, я бы даже сказал, остервенением нынешнее германское правительство Олафа Шольца отказывает русскому народу вправе на восстановление его единства, невольно вспоминаешь события 33-летней давности, навсегда стёршие с карты мира страну под называнием ГДР.