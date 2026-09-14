Чернышенко отметил востребованность специалистов со средним образованием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Экономике в настоящий момент требуется больше специалистов со средним профессиональным образованием, но потребность в высшем образовании никуда не денется.
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