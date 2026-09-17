Биолог развеяла миф о безобидности божьих коровок

ожьи коровки действительно способны укусить человека, хотя происходит это крайне редко. Об этомРИАМО рассказала кандидат биологических наук Ирина Комарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Верховный суд пос...
- Внезапно выбежал ...
- ДВ В Евпатории пойма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым