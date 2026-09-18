Влада Ефремова отмахнулась от слухов о тяжёлой болезни мужа: «Откуда вы это берёте?»

Николай Ефремов снова в центре бурных обсуждений, и снова речь идёт о его здоровье. На этот раз в сети разлетелась новость, от которой у многих мурашки по коже: якобы у 35-летнего актёра нашли крайне тяжёлую форму бронхиальной астмы, а лёгкие работают всего на 14 процентов от нормы.
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