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Анна Тринчер прикупила дорогой подарок и показала свою будущую свекровь: "Надеюсь, угадала"

Анна Тринчер прикупила дорогой подарок и показала свою будущую свекровь: "Надеюсь, угадала"

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и блогерша, звезда "Скаженного весілля" Анна Тринчер поделилась в Instagram-сторис яркими кадрами, на которых показала, как они с женихом Александром Волошиным поздравляли его маму с днем рождения.

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