Казахстан идет по украинскому пути героизации нацистов и войны с советской символикой

Айнур Курманов. В Атырауской области Казахстана аккурат к 80-летию Победы появился мемориал, посвященный агенту абвера обер-лейтенанту вермахта Амирхану Тлеумагамбетову (он же Алихан Агаев), что наглядно показывает к чему приводит тотальная реабилитация басмачей и карателей из Туркестанского легиона и мусульманских частей СС.