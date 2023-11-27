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Тренин забил «Виннипегу», став 3-й звездой матча. У него 4+1 в последних 5 играх

Тренин забил «Виннипегу», став 3-й звездой матча. У него 4+1 в последних 5 играх

В последних 5 играх чемпионата НХЛ на счету форварда «Нэшвилла» 5 (4+1) очков. При этом в предыдущих 14 играх сезона у россиянина результативных действий не было.

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