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Лингвистическая головоломка с подсказкой для тренировки памяти и внимания

Лингвистическая головоломка с подсказкой для тренировки памяти и внимания

Онлайн-игра в слова не требует больших усилий — за 5-10 минут вы «встряхнете» мозг, улучшите настроение и бонусом еще и потренируете память.

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