Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Действия Москвы похожи на военные преступления»: Госсекретарь США Рубио обрушился на Россию с обвинениями

«Действия Москвы похожи на военные преступления»: Госсекретарь США Рубио обрушился на Россию с обвинениями

БлокнотРУ Рубио попытался угодить «ястребам» из американского конгресса. Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей заявил, что «многие действия России на Украине похожи на военные преступления», - сообщает политолог Сергей Марков со ссылкой на материалы из конгресса Соединенных Штатов.

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