Экс-замминистра обороны Иванов предстанет перед судом за растрату средств

Московский городской суд отклонил ходатайство защиты бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Антона Филатова о возвращении в прокуратуру второго уголовного дела, в котором они обвиняются в хищении 216 млн рублей при закупке двух паромов для Крымской переправы в 2015 году, а также в растрате около 4 млрд рублей, принадлежавших банку «Интеркоммерц».