Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Оставьте шалаву в Германии вместо плешивого Шольца!Захарова высказал...
  • Вадим Скоробогатов
    Прератите стрелять...Дайте нам ещё больше вооружиться и перегруппировваться....Да и нациков подучить....АГА...ЩАС.Глава МИД Украины...
  • Nik Nik
    Как ни крути но Трамп не мелкое чмо а человек прекрасно понимающий где он находится и что делает. А Дугину надо голов...Философ Дугин объ...

Экс-замминистра обороны Иванов предстанет перед судом за растрату средств

Московский городской суд отклонил ходатайство защиты бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Антона Филатова о возвращении в прокуратуру второго уголовного дела, в котором они обвиняются в хищении 216 млн рублей при закупке двух паромов для Крымской переправы в 2015 году, а также в растрате около 4 млрд рублей, принадлежавших банку «Интеркоммерц».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх