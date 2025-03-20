Заявления лидеров некоторых европейских стран, включая Францию, Германию, Великобританию и Польшу, об эскалации военного противостояния вызывают серьезные вопросы.
Европа вступает в новую гонку вооружений
Комментарии
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Eduard
Европа придумывает себе врагов,что бы генералам платить.Это Европа преступная!
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21 час.
Eduard
Россиибоятся нечего,это ядерная держава.Она может прекратить вообще танки выпускать,всё равно ядерное оружие всё уничтожит!
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21 час.
Eduard
Когда мир поймет,что держать деньги в Европе опасно и заберет их,им не до вооружения будит!
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21 час.
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