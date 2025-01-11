Прогноз погоды в Крыму на 11 января

Прогноз погоды в Крыму на 11 январяВ Симферополе +11 и небольшой дождьВ Севастополе +11 и небольшой дождьВ Евпатории +11 и небольшой дождьВ Черноморском +8 и небольшой дождьВ Джанкое +9 и небольшой дождьВ Ялте +11 и небольшой дождьВ Алуште +11 и небольшой дождьВ Керчи +12 и дождьВ Ар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии