Чемпионат мира по футболу: гостеприимство Мексики и впечатления болельщиков

Болельщики и журналисты делятся впечатлениями о чемпионате мира: о гостеприимстве мексиканцев, атмосфере праздника, особенностях организации турнира в Мексике и США, а также о ценах на билеты и неожиданные ситуации, с которыми столкнулись фанаты.
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