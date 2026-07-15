Чемпионат мира по футболу: гостеприимство Мексики и впечатления болельщиков

Болельщики и журналисты делятся впечатлениями о чемпионате мира: о гостеприимстве мексиканцев, атмосфере праздника, особенностях организации турнира в Мексике и США, а также о ценах на билеты и неожиданные ситуации, с которыми столкнулись фанаты.