Модные тенденции весны-лета 2022 по итогам Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже Начало осени для фэшн-индустрии выдалось довольно жарким – одна за другой в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже прошли Недели моды, на которых свои новые коллекции показали Prada, Valentino, Michael Kors и другие бренды.
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