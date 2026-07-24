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Нейросеть научилась создавать «цифровые двойники» без предварительного обучения

Нейросеть научилась создавать «цифровые двойники» без предварительного обучения

Международная группа исследователей представила новую архитектуру Zero-Shot Digital Twins, которая позволяет создавать точные цифровые копии физических объектов и процессов без предварительного обучения на конкретных геометриях.

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