Нейросеть научилась создавать «цифровые двойники» без предварительного обучения

Международная группа исследователей представила новую архитектуру Zero-Shot Digital Twins, которая позволяет создавать точные цифровые копии физических объектов и процессов без предварительного обучения на конкретных геометриях.
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