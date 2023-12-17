Медведев назвал исключительно важной задачу интеграции новых регионов РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что интеграция Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России — задача исключительной важности.
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