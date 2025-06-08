В Госдуме предложили вернуть обязательные штампы о браке в паспорте

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Депутатов попросят вернуть обязательные отметки о детях и браке в паспортах, которые с 2021 года ставятся по желанию, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.