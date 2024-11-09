Будьте аккуратны, прыгая на граблях

У нас ресурсов на сотни лет.Не переживай.

Да ладно... улететь на Марс... Оставайтесь в своей Жмеринке.

ЮМ

Юрий Мешков

Если всё так радужно, отчего тогда постоянно бойня за ресурс идет? Тольно не надо про свободу, демократию, зеленый мир и т.д.