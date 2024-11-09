ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Поговорим сегодня о наших западных соседях по Евразии.
Будьте аккуратны, прыгая на граблях
Комментарии
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Александр
У нас ресурсов на сотни лет.Не переживай.
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13 час.
Александр Александров
Да ладно... улететь на Марс... Оставайтесь в своей Жмеринке.
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12 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Если всё так радужно, отчего тогда постоянно бойня за ресурс идет? Тольно не надо про свободу, демократию, зеленый мир и т.д.
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8 час.
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