В Архангельской области началась уборка овощей

Массовая уборка картофеля и овощей открытого грунта начнётся в сентябре, но в некоторых муниципалитетах Архангельской области сбор урожая уже идет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Поморья Александр Цыбульский.
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