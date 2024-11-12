Период серьезных перемен: как отразится на нас 2025 год

2025 год станет временем перемен и размышлений. Астролог, эксперт международного уровня по астрокоучингу, Мира Тишина подготовила астрологический прогноз, в котором выделяет важные моменты, которые повлияют на нашу жизнь в грядущем году.
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