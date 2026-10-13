Средняя Азия Центр проверяет прочность инфраструктуры на себе

Столб огня высотой в 70 метров и путаница в географии На магистральном газопроводе «Средняя Азия Центр» произошло чрезвычайное происшествие, сопровождавшееся взрывом и последующим факельным горением, и уже в описании самого инцидента источники разошлись во мнениях, а именно, в каком регионе России все это случилось.