Средняя Азия Центр проверяет прочность инфраструктуры на себе

Столб огня высотой в 70 метров и путаница в географии На магистральном газопроводе «Средняя Азия Центр» произошло чрезвычайное происшествие, сопровождавшееся взрывом и последующим факельным горением, и уже в описании самого инцидента источники разошлись во мнениях, а именно, в каком регионе России все это случилось.
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