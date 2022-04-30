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Экономика Украины — катастрофа в угоду Западу

Экономика Украины — катастрофа в угоду Западу

Экономика Украины в последние годы оставляла желать лучшего. Власти страны, в которой есть как природные, так и технологические возможности, чтобы быть одной из самых развитых на континенте, сделали все, от них зависящее, чтобы этого не произошло.

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