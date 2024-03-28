Виктория Боня заявила, что ее мужчина должен быть огромного размера

Модель Виктория Боня рассказала об ухажерах. Бывшая участница «Дома-2» уже много лет живет за границей, отдыхает на дорогих курортах, посещает светские мероприятия мирового масштаба, в том числе Каннский кинофестиваль.
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